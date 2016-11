Hier in der schönen Provence, zwischen Olivenhainen und Cézanne-Landschaften, wärmt die Sonne auch im November. Nur die gigantische Baustelle will nicht so recht in das malerische Dekor passen. Erdreich vom Volumen der Cheopspyramide wird derzeit von tausend Arbeitern in einer Talmulde planiert. An einer quaderförmigen, 60 Meter hohen Montagehalle erklärt eine Inschrift, was das Ganze soll: «Die Sonnenkraft auf die Erde bringen.»

Daneben, oder genauer gesagt ein paar hundert Treppenstufen darunter, auf dem Grund eines riesigen Kraters, wo die Sonne nicht hinkommt, zeigt Baustellenführerin Julie Marcillat um sich: «Wir befinden uns im Herzen eines Projektes, das die Zukunft der Energie sichern kann. Es ist sehr aufregend, dafür tätig zu sein.»

Das Projekt heisst «Internationaler thermonuklearer Versuchsreaktor» (Iter), und die Idee dahinter ist die Kernfusion. Also nicht Kernspaltung, die in den heutigen Atomkraftwerken viel radioaktiven Abfall und Unfälle produziert, sondern das physikalische Gegenteil davon: Energiegewinnung durch die Verschmelzung zweier Atomkerne, genau gesagt von Deuterium und Tritium zu Helium. «Und Helium können Sie in die Luft ablassen, das ist ungefährlich und auch kein Treibhausgas», meint Marcillat.

Heisser als die Sonne

Das Problem liegt anderswo, wie die Südfranzösin bereitwillig erklärt: Die beiden Atomkerne vereinen sich nicht freiwillig. Ein Mittel ist die Erhitzung auf mehr als 150 Millionen Grad. Nicht 150 Grad, auch nicht 150'000 Grad, sondern 150 Millionen Grad – heisser als in der Sonne.

Und der Sonne haben die Physiker, die auf Prometheus’ Spuren wandeln, das Ganze auch abgeschaut. Die ganze Energie der Sonne wird bei solchen Fusionen freigesetzt. Iter soll den Prozess nachahmen. Ziel ist es, die Atomkerne in einem Tunnelring von 15 Meter Durchmesser auf einer geordneten Kreisbewegung zu behalten. Und das, ohne dass sie die Tunnelwände berühren – denn die würden im Nu schmelzen. Ein ausgetüfteltes System von teilweise 16 Meter hohen Magnetspulen soll die Kerne in der Mitte des «Schwimmrings» halten.