Die Pariser Medien nannten sie am Mittwoch die „Show der Kleinen“. Als Reaktion auf die erste Präsidentenwahl-Debatte im März, bei der nur die fünf Favoriten geladen waren, durften nun sämtliche elf Kandidatinnen und Kandidaten aufs Fernsehpodium. Mit nahender Wahl verlangt der Medienaufsichtsrat CSA die mediale Gleichbehandlung aller Bewerber. Zur Wahrung der mediendemokratischen Korrektheit strahlen die Pariser Fernsehsender nun ellenlange Interviews mit den chancenlosen Kandidaten aus – gegen drei Uhr morgens.

Am Dienstagabend hatten diese „Kleinen“ ihren grossen Auftritt. Zur Hauptsendezeit hatten sie insgesamt 16 Minuten zur Verfügung, um sich den Wählern in bleibende Erinnerung zu rufen und die Schwelle von einem Prozent Umfragestimmen zu überspringen. Der Kandidatenveteran Jacques Cheminade will zum Beispiel nicht nur den Mond bevölkern, sondern mit Investitionen von 100 Milliarden Euro fünf Millionen Jobs schaffen – was die Rekordarbeitslosigkeit Frankreichs auf einen Schlag ausmerzen würde.

Philippe Poutou ritt eine harte Attacke gegen die beiden in Veruntreuungsaffären verwickelten Rechtskandidaten François Fillon und Marine Le Pen. „Da erklärt uns ein Typ, dass wir sparen sollen, aber er selbst langt tief in die Kasse“, meinte der im T-Shirt antretende Trotzkist ohne weitere Umstände.

Hauptzielscheibe war jedoch die EU. Von der engstehenden Elferrunde verlangten deren sechs ein „anderes Europa“, wie sich etwa Poutou meinte. Ihm und der zweiten Trotzkistin, Nathalie Arthault, schwebt ein „europäisches Staatsmonopol“ vor – also in etwa die Verstaatlichtung der EU. Der Ultragaullist Nicolas Dupont-Aignan will ein „Europa der Nationen“ ohne EU-Apparat, Cheminade ein Ende des Euro, und der Linke Jean-Luc Mélenchon die Aufkündigung der EU-Verträge durch Frankreich.

Am weitesten geht weitgehend unbekannte Politveteran François Asselineau, der sich als Kandidat des „Frexit“ bezeichnete, das heisst des französischen EU-Ausstieges. Das führte zum bemerkenswerten Umstand, dass die Front National-Kandidatin Marine Le Pen europapolitisch als geradezu gemässigt dastand: Sie kritisierte Asselineaus Frexit als „brutal“, während sie selbst mit Brüssel über die Rückgabe von EU-Kompetenzen reden möchte; im Fall des Scheiterns der sechsmonatigen Verhandlungen würde sie zuerst noch eine Volksabstimmung ansetzen.