Der 23. Dezember 1783 war ein bemerkenswerter Tag. Bemerkenswert genug, um eine Szene in einem Gemälde festzuhalten. Es war der Tag, an dem George Washington zurücktrat. Als Oberbefehlshaber der Armee, nicht als Präsident. Diesen (zweiten) Rücktritt kündete er damals in einem Zeitungsartikel, der berühmten «Farewell Address», zuvor an. 1783 war Washington aber eher noch mehr als ein Präsident, der er später werden sollte.

Rücktritt? Für das Publikum des 18. Jahrhunderts unerhört. Dass ein Mensch freiwillig von der Macht zurücktreten würde, war zu den Zeiten der Könige sicher nicht üblich, ja kaum denkbar. Eher üblich war, sich den Weg zur Macht frei- und dann die Konkurrenz wegzumorden. Im ältesten Altertum hatte es ein Vorbild gegeben, 458 und 439 vor Chr. soll der römische Bauer Cincinnatus freiwillig als Diktator zurückgetreten und zum Pflug zurückgekehrt sein. Aber das war erstens lange her und dass römische Tugend nichts mehr mit dem Polit-Alltag zu tun hatte, glaubte man auch nicht mehr.