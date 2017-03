Das teilte die Nichtregierungsorganisation auf Twitter mit. Auf Bildern war zudem zu sehen, wie Polizisten gewaltsam gegen Demonstranten auf der Strasse vorgingen. Die Behörden hatten die Proteste nicht genehmigt.

Am 25. März finden in Weissrussland traditionell landesweite Demonstrationen gegen Lukaschenko statt. An diesem Tag feiert die Opposition den "Tag der Freiheit". Am 25. März 1918 wurde zum ersten Mal die Unabhängigkeit des Landes proklamiert.

Der Regimegegner und Dichter Wladimir Nekljajew wurde in der Nacht auf Samstag in einem Zug in der Stadt Brest festgenommen, wie die staatliche Agentur Belapan berichtete. Der heute 70-Jährige war bei den Präsidentschaftswahlen 2010 gegen den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko angetreten und gilt als einer der wichtigsten Oppositionsführer des Landes.

In der Ex-Sowjetrepublik Weissrussland protestieren seit Wochen zahlreiche Menschen gegen eine Steuer, die Arbeitslose belasten wird. Lukaschenko hatte ausländischen Geheimdiensten vorgeworfen, die Demonstrationen zu steuern. Lukaschenko hat in 23 Jahren jeden Widerstand gegen seine Herrschaft erstickt.