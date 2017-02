Bei den Toten handle es sich um Geheimdienstmitarbeiter, darunter ein hochrangiger Offizier, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

"Es gab mindestens sechs Attentäter, mehrere von ihnen haben sich vor den Sitzen der Staatssicherheit und des Militärgeheimdienstes in die Luft gesprengt", sagte der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman.

Die in London ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien, von unabhängiger Seite sind ihre Angaben kaum zu überprüfen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete ebenfalls über die Anschläge, allerdings ohne nähere Angaben zur Zahl der Toten.

Die syrische Staatssicherheit und der Militärgeheimdienst sind gleichermassen gefürchtet. Homs ist die drittgrösste Stadt Syriens und Hauptstadt der gleichnamigen zentralen Provinz. Sie war lange in der Hand von Rebellen, wird mittlerweile aber wieder von Regierungstruppen beherrscht.

Homs wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Anschlägen erschüttert, zu denen sich meist die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte. Vor einem Jahr waren bei einem Doppelanschlag in Homs 64 Menschen getötet worden, die meisten davon Zivilisten.

Mehr Tote in Al-Bab

Einen Tag nach einem Selbstmordanschlag nahe der ehemaligen IS-Hochburg Al-Bab ist der Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge die Zahl der Toten auf 77 gestiegen. Die am Freitag bei einem Rebellenstützpunkt nordwestlich der Stadt gezündete Autobombe habe 41 Zivilpersonen getötet, berichten die Aktivisten am Samstag. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat für sich reklamiert.

Syrische Rebellen waren mit Unterstützung der Türkei am Donnerstag in das Stadtzentrum von Al-Bab vorgestossen und hatten die nordsyrische Stadt anschliessend für befreit erklärt. Seit November vergangenen Jahres versuchten die Rebellen zusammen mit der Türkei, den IS aus der Stadt zu vertreiben.

Kämpfer der IS-Terrormiliz hatten sich nach Angaben von Beobachtern vollständig aus der Stadt zurückgezogen und hielten sich südöstlich von Al-Bab auf. Die Militäroffensive der Rebellen war nach Berichten türkischer Quellen schwierig gewesen, weil die Extremisten Minen gelegt hatten und mit Selbstmordattentätern und einem Netzwerk aus Tunneln operierten.