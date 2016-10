Mit der prominenten Rechtsanwältin Gloria Allred an ihrer Seite berichtete sie am Samstag in Los Angeles von einer Begegnung mit Trump am Rande eines Golfwettbewerbs vor zehn Jahren in Lake Tahoe. Dabei habe er sie und zwei Begleiterinnen in seiner Suite "gepackt" und ohne ihre Einwilligung geküsst.

In den vergangenen Tagen hatten bereits zehn Frauen den Unternehmer beschuldigt, ihnen gegenüber übergriffig geworden zu sein. Trump hatte seine Anklägerinnen kurz zuvor erneut als "Lügnerinnen" bezeichnet und angekündigt, dass er sie alle nach der Wahl am 8. November vor Gericht bringen werde.

Allred sagte dazu, die Frauen würden sich nicht durch Drohungen einschüchtern lassen. Sie wies darauf hin, dass Trump in etwaigen von ihm angestrengten Verfahren selber unter Eid aussagen müsste. "Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen, Mr. Trump", sagte die Anwältin.