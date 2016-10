Die Maschine war am Montagmorgen am internationalen Flughafen in Luqa gestartet und kurz darauf nahe der Startbahn abgestürzt. Laut Augenzeugen habe es keine Explosion vor dem Unfall gegeben, der sich gegen 7.20 Uhr ereignete, teilte die Regierung mit. Der Flugbetrieb war kurzzeitig unterbrochen, am Mittag aber wieder aufgenommen worden. Wie es zu dem Absturz kam, war zunächst unklar.

Der Flieger war der maltesischen Regierung zufolge Teil einer Operation der französischen Zollbehörde, in deren Rahmen in den vergangenen fünf Monaten die Routen illegalen Menschen- und Drogenhandels verfolgt werden sollten. Die zweimotorige Maschine vom Typ Metroliner sei in den USA registriert und von einer luxemburgischen Firma gemietet gewesen.