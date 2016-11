Verwunderlich ist die päpstliche Kritik nicht: Mit seinem fremdenfeindlichen Populismus, seiner Prunk- und Prahlsucht, seiner Verachtung der Armen und Benachteiligten, seiner vulgären Frauenfeindlichkeit und seinem krankhaften Hang zum Lügen ist Trump nicht nur politisch, sondern auch kulturell die fleischgewordene Antithese zum bescheidenen und unaufgeregten Papst aus Argentinien. Und mit seiner aggressiven Anti-Araber-Rhetorik ist der republikanische Kandidat in den Augen von Franziskus zudem ein gefährlicher Brandstifter, der den Krieg der Religionen und Kulturen noch weiter anheizt, statt ihn zu entschärfen.

Doch auch Hillary Clinton wird vom Vatikan kritisch beäugt. Die Demokratin ist für die Kirche - wie schon ihr Ehemann Bill – mit ihren liberalen Ansichten zu Verhütung und Abtreibung der Prototyp einer weltlichen Politikerin, für die der Schutz des ungeborenen Lebens und auch zahlreiche andere Forderungen der katholischen Morallehre ein Fremdwort sind. Skeptisch macht den Papst auch Clintons ausgeprägte Nähe zur Wall Street; im Vatikan wird der in der US-Wirtschaft gut vernetzen Ex-Senatorin kaum zugetraut, die in den USA bestehende, riesige Kluft zwischen arm und reich zu verringern. Auch bezüglich Clintons Eignung als Friedensstifterin in den zahlreichen Konflikten der Welt bestehen im Kirchenstaat erhebliche Zweifel.

"Beide Kandidaten verkörpern Niedergang des Westens"

Somit war die US-Wahl für den Papst und die Kurie am Ende eine Wahl zwischen Teufel und Beelzebub: Weder Trump noch Clinton eigenen sich, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, als politische und strategische Partner des Vatikans. "Man könnte sagen, dass beide Kandidaten auf ihre Weise den moralischen Niedergang der westlichen Welt verkörpern", zitierte der "Corriere della Sera" unlängst einen hohen Kurien-Prälaten und Papst-Vertrauten. Es sei schon seit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen, dass gleich beide Kandidaten einer US-Wahl derart weit entfernt gewesen seien von den Vorstellungen des päpstlichen Roms.

Von den beiden Übeln wird Trump freilich immer noch als das grössere betrachtet: Der US-Milliardär steht in den Augen des Papstes für eine zunehmend egoistische Politik und eine gefährliche Radikalisierung, die nicht nur in den USA zu beobachten ist. Im Vatikan befürchtet man, dass eine Wahl Trumps auch anderen rassistischen und populistischen Bewegungen Auftrieb verleihen könnte, nicht zuletzt in Deutschland, Italien und Frankreich. Trump hatte im Februar die "Exkommunizierung" durch den Papst auf seine Weise reagiert: "Wenn der Vatikan vom Islamischen Staat angegriffen wird, wird sich der Papst noch wünschen und dafür beten, dass Donald Trump Präsident ist."