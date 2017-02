Ist Volendam ein typischer Ort für Wilders-Wähler?

Claes de Vreese: Volendam ist eine kleine, homogene Gesellschaft. Es gibt kaum Ausländer oder Flüchtlinge, insofern ist der Ort atypisch für die Niederlande. Die Bewahrung der kulturellen Identität ist jedoch ein Merkmal, das den Volendamern wie auch den Wilders-Wählern allgemein sehr wichtig ist.

Viele Wilders-Wähler beschweren sich über eine generelle Malaise. Die Politik habe sich abgekoppelt und lebe in einer Blase.

Statistisch gibt es keine Krise. Die Arbeitslosenrate ist auf einem Tiefststand, das Wachstum war seit 2007 nie grösser und auch das Vertrauen in die politischen Institutionen ist intakt. Es mag wohl eine Vertrauenskrise in einzelne Personen des Establishments geben, aber generell gibt es in Holland keine Malaise.

Also leiden Wilders-Wähler unter Phantomschmerzen?

Sie werden zumindest teilweise durch die Populisten selbst hervorgerufen. Man präsentiert sich als einziger Repräsentant des Volkes und als Aussenseiter des Systems, mit dem etwas nicht mehr stimmen soll. Genau das macht Geert Wilders, obwohl er einer der wenigen in Den Haag ist, die nie etwas anderes als Politik gemacht haben. Er ist in vieler Hinsicht ein Produkt des politischen Systems, das er kritisiert.