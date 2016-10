Es sollte der Höhepunkt in der politischen Laufbahn von Juan Manuel Santos werden. Aber der Tag des Plebiszits zum Friedensabkommen mit den Farc-Rebellen wurde stattdessen sein Tiefpunkt. Nun ist der kolumbianische Präsident der gefallene Friedensengel anstatt der grösste Friedensstifter des Landes. Er galt als Anwärter auf den Friedensnobelpreis, jetzt ist er ein Staatschef, der alles gewagt und alles verloren hat und dabei ganz offensichtlich die Emotionen seiner Bevölkerung falsch einschätzte. Das Volk hat mit hauchdünner Mehrheit seinen Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen abgelehnt (siehe Box). Und Santos’ Niederlage ist auch der Triumph seines früheren Mentors und heutigen politischen Erzfeinds Álvaro Uribe.

Alles dem Frieden untergeordnet

Nimmt man Santos’ eigene Worte zum Massstab, dann ist der 65-jährige Politiker gescheitert. Er hat in seiner Amtszeit alles dem Frieden mit den Farc untergeordnet – die Wirtschaftspolitik, die Lösung der sozialen Konflikte, den Kampf gegen Korruption und gegen die Armutsschere. Und das hat dazu geführt, dass Santos eher niedrige Zustimmungsraten hat.

Es war sein grosser Ehrgeiz, dem drittbevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas endlich Frieden zu bringen. Nun ist er vermutlich – wie so viele andere Staatschefs vor ihm – an dieser Aufgabe gescheitert, auch wenn niemand je so weit gekommen war wie Santos.