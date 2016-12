Ein offenbar fehlgeschlagener Raubüberfall hat am Freitagabend die Pariser Polizei in Atem gehalten. Ein Bewaffneter nahm in einem Reisebüro in Paris sieben Geiseln und ergriff kurz darauf die Flucht.

Die Geiseln seien wohlauf. Der Mann sei mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet, hiess es aus Polizeikreisen. Die Umgebung des Reisebüros wurde abgesperrt.

Autofahrer wurden über den Kurzmitteilungsdienst Twitter von der Stadtverwaltung angewiesen, den Bereich um den Boulevard Masséna bei der Porte d'Italie im Süden der französischen Hauptstadt zu umfahren. Die genaueren Umstände des Überfalls auf das Reisebüro "Asieland" waren unklar.