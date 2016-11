Der Republikaner und seine Frau Laura liessen demnach die Spalte auf dem Wahlzettel für das Präsidentschaftsamt offen und stimmten lediglich über die Kandidaten in anderen Rennen ab. Bei den anderen Punkten habe er die Republikaner gewählt.

Neben dem Präsidentschaftsamt geht es bei der Wahl auch um Sitze des Senats und des Repräsentantenhauses sowie Ämter in den Bundesstaaten.

In den vergangenen Wochen war darüber spekuliert worden, dass Teile der Bush-Familie für Clinton stimmen könnten, weil sie Trump nicht für geeignet halten. Jeb Bush, ehemaliger Gouverneur von Florida, hatte sich in diesem Jahr selbst um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner beworben, enttäuschte jedoch in den Vorwahlen.