Mehrere Autobomben sollen Ende Oktober in Bagdad explodiert sein und dabei dutzende Menschen verletzt und getötet haben. Hinter den vermeintlichen Attentaten soll die Islamische Terrororganisation «IS» stehen.

Doch nun tauchte ein Video auf LiveLeak auf, das eines dieser Attentate wie eine angebliche Inszenierung aussehen lässt.

Das Video zeigt einen Mann, der sich rasch von einem parkierten Auto entfernt. Kurz darauf explodiert das parkierte Fahrzeug. Im nächsten Moment rennen zahlreiche Männer ins Bild und legen sich vermeintlich verletzt oder tot auf den Boden.

Einige Augenblicke später nähert sich ein Rettungswagen und weitere Menschen kommen hinzu, um den am Boden liegenden Personen zu helfen.

Mit dem Titel «Im Nordwesten Bagdads ist heute eine Autobombe explodiert und tötete mindestens 10 Personen.», veröffentlichte die Nachrichtenagentur AP am 31. Oktober Bilder des vermeintlich tödlichen Autobomben-Attentats in Bagdad. Die veröffentlichten Bilder sehen der Umgebung, die auf dem Video zu sehen ist, sehr ähnlich. Das Auto im Video wurde direkt an einer Mauer parkiert. Die Schriftzüge auf genau dieser Mauer, sehen denjenigen in den Bildern der AP sehr ähnlich.