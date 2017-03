Zuvor habe die Gefängnisleitung Zusagen gemacht, gab der dort inhaftierte HDP-Chef Selahattin Demirtas am Freitagabend bekannt. Demirtas hatte sich am Morgen dem Hungerstreik angeschlossen und gemeinsam mit dem ebenfalls in Edirne einsitzenden HDP-Parlamentarier Abdullah Zeydan die Aufnahme von Nahrung verweigert.

In ihrer Mitteilung begrüssten Demirtas und Zeydan, dass der am 25. Februar begonnene Streik im Rahmen des mit der Gefängnisleitung hergestellten Dialogs und im gegenseitigen guten Willen beendet werden konnte. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, dass andere Gefängnisse in der Türkei dem Beispiel folgen werden.

Protest gegen Haftbedingungen

Mit ihrer Beteiligung an dem Hungerstreik hatten die beiden HDP-Politiker Solidarität mit den mehr als 100 politischen Gefangenen in der Türkei bekundet, die per Hungerstreik gegen die Haftbedingungen im Ausnahmezustand protestierten.

Demirtas hatte zuvor über seine Partei ausrichten lassen, bei dem Hungerstreik der beiden Abgeordneten gehe es nicht um persönliche Forderungen. Der Protest richte sich gegen "ungesetzliche" und "unmenschliche" Praktiken, denen Häftlinge ausgesetzt seien. Zu solchen Praktiken zählte die HDP am Freitag "weitreichende Folter", Einzelhaft, unangekündigte Zellendurchsuchungen, die Beschlagnahmung von persönlichem Besitz sowie Einschränkungen beim Zugang zu Radio, Zeitungen, Büchern und persönlichen Briefen.

Wegen Terrorvorwürfen in Haft

Demirtas, die Co-Vorsitzende Figen Yüksekdag und zahlreiche weitere HDP-Abgeordnete waren im November wegen Terrorvorwürfen verhaftet worden. Zurzeit sitzen neben Demirtas und Yüksekdag elf HDP-Abgeordnete in Untersuchungshaft. Yüksekdag waren nach ihrer Inhaftierung bei zwei Gerichtsentscheidungen ihr Mandat als Abgeordnete und ihr Parteivorsitz aberkannt worden. Die HDP betrachtet Yüksekdag dennoch weiter als ihre Co-Vorsitzende.

Ebenfalls wegen Terrorvorwürfen sitzt in der Türkei seit Ende Februar der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in Untersuchungshaft. Der deutsch-türkische Journalist ist in Silivri westlich von Istanbul inhaftiert, nicht - wie Demirtas - in Edirne.