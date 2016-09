Namensgeberin für Flughafen und Stadtzentrum

Und das sollte helfen, die "Ansprüche" durchzusetzen: Der Flughafen Tirana trägt den Namen der Nonne: "Nënë Tereza". Davor steht sie aus Bronze. In Skopje wurde ein "Erinnerungshaus" mit Dokumenten und Bildern eröffnet, weil ihr Geburtshaus nicht mehr steht.

Die Flaniermeile in der Kosovo-Hauptstadt Pristina wurde nach ihr benannt mit Bronzestatue inklusive. Zu ihrem 100. Geburtstag wurde in der muslimisch geprägten Stadt die Mutter-Teresa-Kirche eingeweiht - ein für Kosovo-Verhältnisse überdimensioniertes katholisches Gotteshaus.

Heute bestreitet das slawisch dominierte Mazedonien, Teresas Vater sei wirklich Albaner gewesen. Er habe dem kleinen romanischen Volk der Zinzaren angehört, das aus seiner südostalbanischen Hochburg Moskopolje ("unser Jerusalem") im 18. und 19. Jahrhundert vertrieben wurde.

Die Wohltäterin wurde noch zu Lebzeiten so zitiert: "Vom Blut her bin ich Albanerin, von der Staatsangehörigkeit her Inderin, nach dem Glauben Katholikin, und ich gehöre der ganzen Welt." (sda/cze)