Im gewohnten Hosenanzug, mit Bill an ihrer Seite

Hillary Clinton hat sich entschieden, Hillary hatte die Wahl: Sie glaubte, dass politische Karriere sich aus jenen Elementen zusammensetzt, die sie alle eigentlich meisterhaft beherrschte. Sogar in der Zeit grösster persönlicher Krisen, beim Betrug und Verrat ihres Buddys Bill, nutzte sie den Vorteil agil, der sich unverhofft für sie ergab: Von der ungeliebten First Lady, die ihre Zeit «nicht mit Plätzchenbacken» verplempern wollte, wurde sie zur geliebten politischen Kämpferin. Es war der letzte Booster zu ihrer Karriere.

In den jüngsten TV-Duellen bekundete sie nicht den Hauch einer Mühe mit Donald, dem Gegenkandidaten. Schien alles ein Kinderspiel. Und nun liegt der Kindskopf vorne! Sie dürfte noch lange an Washington, an der Welt, an sich selber irrewerden.

Gestern war davon nichts zu sehen, aber auch gar nichts; Bill applaudierte, mit beeindruckter Grimasse. Sei nicht gerade das erwartete Resultat, aber sie sei dankbar, sagte Hillary für das bereichernde Erlebnis dieser Kampagne. Das Scheitern bleibe sicher noch eine Weile schmerzhaft, aber sie bitte alle, die mitgeholfen hätten. Es sei eine Sache gewesen zur Verbesserung der Lage einer grossen Nation. In diesem Sinn hoffe sie auch, dass Donald Trump eine glückliche Präsidentschaft beschieden sei, um dazu beizutragen.

Einen kleinen Scherz erlaubte sich Hillary Clinton noch, als sie «alle jene Millionen von Freiwilligen», die auch mitgeholfen hätten «in strikt privaten Social-Media-Kanälen» für sie zu werben, dazu aufrief, künftig ihre Stimme deutlich vernehmen zu lassen.