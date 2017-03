Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die Dschihadisten bei Mossul chemische Waffen eingesetzt hätten, sagte der irakische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mohamed Alhakim, am Freitag in New York.

Das Rote Kreuz hatte berichtet, Anfang März seien sieben Zivilisten mit Symptomen in ein Spital nahe Mossul eingeliefert worden, die auf einen Chemiewaffeneinsatz hindeuteten. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums hatten IS-Kämpfer an der Universität von Mossul unter anderem Senfgas hergestellt.

Die irakische Armee hatte am 19. Februar eine Offensive gestartet, um die Dschihadisten vollständig aus Mossul zu vertreiben.