So schnell wendet sich das Blatt. Vorige Woche noch galt James Comey, der grossgewachsene Direktor der amerikanischen Bundespolizei FBI, unter Demokraten als Wiedergeburt von Eliot Ness – dem legendären, unbestechlichen Polizisten, der vor 90 Jahren beim Sturz des Super-Gangsters Al Capone eine zentrale Rolle gespielt hatte. Nun aber wird Comey (55) durch die Anhängerinnen und Anhänger von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton als Reinkarnation des Sonderermittlers Ken Starr porträtiert – dem ehrgeizigen Juristen, dem es in den 1990er-Jahren gelang, Präsident Bill Clinton bei einer Lüge unter Eid zu erwischen.

Der Grund für diesen Meinungswandel: der umstrittene Entscheid Comeys, den strafrechtlichen Ermittlungen gegen Clinton neues Leben einzuhauchen. «Damit hat er gegen das Protokoll verstossen», sagte gestern Wahlkampf-Manager Robby Mook, ein Vertrauter der Demokratin.

Ness oder Starr? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Comey – lange Jahre ein Mitglied der Republikanischen Partei – legt grossen Wert auf seine Unabhängigkeit. Und darauf, dass die Reputation der Bundespolizei mit ihren 35 000 Angestellten nicht unter dem parteipolitischen Kleinkrieg der beiden Grossparteien leidet.

Entlassung nur in Ausnahmefällen

Er profitiert davon, dass er auf zehn Jahre gewählt ist und vom Präsidenten nur in Ausnahmefällen entlassen werden kann. In den vergangenen 40 Jahren wurde nur gerade ein FBI-Chef gefeuert. Und natürlich kommt ihm zugute, dass es in seiner langen Karriere als Staatsanwalt genügend Beispiele für seine Unbestechlichkeit gibt. Das bekannteste: Im März 2004 weigerte sich der damalige stellvertretende Justizminister, ein streng geheimes SchnüffelProgramm der Regierung von Präsident George W. Bush zu verlängern, weil es gegen die Verfassung verstiess.