Da kann Präsident Donald Trump noch lange sagen: «Böse Menschen sind sehr glücklich» – ein bundesstaatliches Berufungsgericht in San Francisco hat sich in der Nacht auf Sonntag geweigert, die von Trump angeordnete Einreisesperre für Bürgerinnen und Bürger der sieben Staaten Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien wieder in Kraft zu setzen.

In aller Kürze richteten William Canby und Michelle Friedland – beide nominiert von demokratischen Präsidenten – aus, dass sie keinen Grund sähen, dem Eilantrag zuzustimmen. Zudem sagten die Berufungsrichter den Streitparteien, dass sie bis zum Montagnachmittag sämtliche Argumente sammeln würden, die für oder gegen den Einreisebann sprächen. In der Zwischenzeit können Menschen, die ein Visum für die USA besitzen, mehr oder weniger ungehindert nach Amerika reisen.

«Kein religiöser Akt»

Das Justizministerium wird mit folgenden Argumenten kämpfen: Erstens besitzt Präsident Donald Trump das Vorrecht, zur Sicherung der USA ausserordentliche Massnahmen anzuordnen und die Grenzen für Ausländerinnen und Ausländer zu schliessen. Und zweitens basiere die vor zehn Tagen verhängte Einreisesperre nicht etwa auf einem «religiösen Bekenntnisakt», wiewohl sich die Bevölkerung der betroffenen sieben Staaten mehrheitlich aus Muslimen zusammensetzt.

Vielmehr seien die betroffenen Länder «durch Terroristen kompromittiert» worden, wie Vizepräsident Mike Pence am Sonntag sagte – und dieses Fazit habe bereits die Regierung von Präsident Barack Obama gezogen, in enger Zusammenarbeit mit dem nationalen Parlament.

Die Gegner des Einreiseverbots weisen diese Argumente scharf zurück. Hinter der Klage an der Westküste stecken die demokratischen Regierungen von Washington und Minnesota; Bob Ferguson, Justizminister von Washington, stellte sich in seinen Gerichtseingaben auf den Standpunkt, dass Trump mit seinem Einreisebann gegen die Verfassung verstossen habe.

Am Freitag schloss sich Bundesrichter James Robart in Washington dieser Meinung an. Er entschied, die Einreisesperre vorerst landesweit auszusetzen. Obwohl er sich noch kein Urteil über die Verfassungsmässigkeit der «Executive Order» bildete, deutete Robart – ein Republikaner – doch an, dass er die Verhältnismässigkeit der Massnahme anzweifle. Das ist allerdings nicht das einzige juristische Verfahren, das derzeit gegen den Einreisebann läuft. Die Rede ist von mindestens sechs weiteren Verfahren vor Bundesgerichten in anderen Teilen des Landes; am Ende werde wohl der Oberste Gerichtshof in Washington ein Machtwort sprechen müssen, sagen deshalb Rechtsexperten.

Trump: «Es gibt viele Mörder»

Zurück zu Trump. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wetterte er übers Wochenende gegen Richter Robart und prognostizierte, dass Terroristen das Schlupfloch nützen würden, um in den USA Schaden anzurichten. Selbst republikanischen Parteifreunden ging dies zu weit. «Es ist am besten, Bundesrichter nicht zu kritisieren», sagte Mitch McConnell.

Der Fraktionschef der Republikaner im Senat kritisierte den Präsidenten auch für Aussagen, die Trump in einem Fernsehinterview gemacht hatte. Als ein «Fox News»-Moderator ihm vorhielt, dass der russische Präsident Wladimir Putin «ein Mörder» sei, sagte Trump: «Es gibt viele Mörder. Wir haben viele Mörder. Was glaubst Du? Unser Land ist derart unschuldig?»