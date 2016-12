Dann griff er eine zweite Ära heraus: die späten 40er- und die 50er-Jahre. Für den kommenden Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Zeit, «in der uns niemand herumgeschubst hat, in der wir von allen respektiert wurden».

Zurück zu den Staublungen

Die 50er als Idealvorstellung eines starken Amerika, das sich nicht mehr herumschubsen lasse? Stephan Bierling, Professor für Internationale Politik an der Uni Regensburg und Amerikaexperte, sagt zu den Vorstellungen des künftigen Staatsoberhauptes: «Trump versteht unter dem Amerika der 50er etwas anderes, als es die Realität war.»

Er sehe das starke Amerika, weltpolitisch dominierend, mit einer florierenden Wirtschaft, «wo der weisse Mann den Ton angab». Die Hoffnung sei jedoch irreal, sagt Bierling, «denn in vielen Bereichen waren die 50er nicht so toll, wie er es sich vorstellt». Zu versprechen, den Leuten in West-Virginia die Jobs im Kohlebergbau zurückzugeben, sei nicht unbedingt fortschrittlich.

«Der Kohlebergbau mit den hohen Unfallquoten, den Staublungen und einer Lebenserwartung von knapp über 60 ist nun wirklich nicht das, was eine Industrienation modernen Zuschnitts heute braucht», sagt Bierling. «Alles, was er sich über die 50er zusammenhalluziniert, hat so nie stattgefunden.» Auch den Zweck, den er auf Basis dieser Fantasien im Sinn habe, werde Trump nicht erreichen können: «Die Megatrends, die wir in allen Industriestaaten und besonders auch in den USA beobachten, wird Trump nicht aufhalten können.»