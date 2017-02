Das Aussenministerium erklärte, es sei dabei um Äusserungen des Diplomaten gegangen, wonach Malaysia etwas zu verbergen habe. Demnach wird auch der malaysische Botschafter in Pjöngjang zurück in seine Heimat beordert.

Kims Halbbruder Kim Jong Nam war vor einer Woche am Flughafen von Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg in ein Spital gestorben. Er soll an einem schnell wirkenden Gift gestorben sein.

Kim Jong Nam hielt sich lange im Ausland auf und äusserte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge hat Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines Halbbruders erteilt. Die Regierung in Pjöngjang hat bereits angekündigt, das Ergebnis der Obduktion nicht anzuerkennen. Es könnte am Mittwoch vorliegen.