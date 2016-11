Ihr lebt in einem Land, in dem die Mehrheit ihrer Bürger glaubt, dass es den Klimawandel gibt; die findet, Frauen sollen gleich bezahlt werden wie Männer; die eine gute College-Ausbildung will, und nicht, dass wir in andere Länder einmarschieren. Die Menschen wollen die Anhebung des Mindestlohns, sie wollen eine Anhebung des Mindestlohns und ein einheitliches Gesundheitswesen für die Gesundheitsversorgung. Nichts davon hat sich geändert. Wir leben in einem Land, in dem die Mehrheit eine liberale Haltung hat. Es fehlt uns nur eine liberale Führung, um all unsere Wünsche möglich zu machen.

Uns fehlt einfach die liberale Führung, um das geschehen zu lassen (siehe Punkt 1).

Versuchen wir, das alles bis heute Mittag zu erledigen!

Michael Moore