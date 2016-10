Die Kritik an den angeblich links unterwanderten Medien und Meinungsforschungsinstitute ist nicht neu. Seit Jahrzehnten gehört sie zum Standardrepertoire konservativer Spitzenpolitiker in Amerika. Doch nun geht Donald Trump einen Schritt weiter: Seit Wochenbeginn produziert der republikanische Präsidentschaftskandidat eine abendliche Fernsehsendung, die zumindest bis zum Wahltag auf Facebook ausgestrahlt wird.

Ziel des neuen Programms «Trump Tower Live», das im gleichnamigen Hochhaus in New York City produziert wird, sei es, die Botschaft des Unternehmers «direkt» an den Mann oder die Frau zu bringen. Und «den Filter» der Massenmedien zu umschiffen, wie es Trump-Berater Boris Epshteyn formulierte.