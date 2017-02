Die erste Hürde ist genommen: Das britische Unterhaus stimmte in zweiter Lesung mit der überwältigenden Mehrheit von über 80 Prozent der Abgeordneten für ein Gesetz, das Premierministerin Theresa May die Vollmacht gibt, den Austritt aus der Europäischen Union einzuleiten (siehe Ausgabe vom Donnerstag). Das Brexit-Gesetz geht jetzt in die Ausschüsse, bevor es schon in der nächsten Woche zur dritten Lesung kommt. Gestern kam May dem Wunsch vieler Volksvertreter nach und veröffentlichte ein Weissbuch zum Brexit, also einen detaillierten Fahrplan, wie sie die Scheidung von Europa zu gestalten gedenkt.

Das Weissbuch stützt sich auf die programmatische Rede, die May Mitte Januar gehalten hatte und die ihren Plan für einen harten Brexit – einen klaren Schnitt mit der EU – skizzierte. Sie formulierte vier Prinzipien für ihren Plan: Er müsse für Klarheit sorgen und Grossbritannien stärker, gerechter und globaler machen. Der Plan verfolgt zwölf Ziele, die von der Kontrolle der Einwanderung von EU-Bürgern über die Ablehnung der EU-Gerichtsbarkeit bis hin zu einem Freihandelsdeal mit der EU sowie Abkommen mit anderen Drittstaaten reichen. Das Weissbuch bestätigt: Grossbritannien wird nicht mehr Mitglied des Binnenmarktes sein und, wenn überhaupt, nur eingeschränkt an der Europäischen Zollunion teilnehmen.