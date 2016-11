Nachdem am frühen Dienstagmorgen in zehn deutschen Bundesländern Razzien gegen die salafistische Gruppierung durchgeführt wurden und die Bundesregierung ein Verbot gegen den Verein erlassen hat, wird nun auch in der Schweiz gegen die Koran-Verteiler von «Lies!» ermittelt.

Bilder von den Polizeieinsätzen heute Dienstag in mehreren deutschen Bundesländern: