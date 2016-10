Der auf Florida zurasende Wirbelsturm «Matthew» könnte nach Schätzungen von Experten der zweitteuerste Wirbelsturm aller Zeiten für amerikanische Versicherer werden. In Haiti hat er nach neuen Angaben mindestens 400 Menschen in den Tod gerissen. Diese Zahl sei noch vorläufig, viele betroffene Gebiete seien sehr schwer zugänglich, sagte am Freitag der Senator Hervé Fourcand der Nachrichtenagentur AFP.