Das Treffen markiere den Beginn eines "konstruktiven Dialogs", schrieb die Regierungsdelegation im Onlinedienst Twitter. FARC-Chef Timoleón Jiménez sprach in einer Twitter-Botschaft von einer "optimistischen Stimmung".

Die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC) und die kolumbianische Regierung hatten sich Ende August nach vierjährigen Verhandlungen in Havanna auf ein Friedensabkommen geeinigt. Anfang Oktober stimmten die Kolumbianer in einem Referendum jedoch mit einer hauchdünnen Mehrheit gegen das Abkommen.

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos, dem kürzlich für seine Bemühungen zur Beilegung des jahrzehntelangen Konflikts der Friedensnobelpreis zugesprochen worden war, bemüht sich nun um eine Überarbeitung des Friedensvertrags. Er führt sowohl weitere Verhandlungen mit der FARC als auch mit der Opposition und Vertretern der Zivilgesellschaft, um einen Ausweg aus der Krise zu finden.

45'000 Vermisste

Die FARC hatte 1964 im Kampf gegen Grossgrundbesitzer und die Regierung zu den Waffen gegriffen. In den Konflikt waren neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen wie die ELN, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt. In den vergangenen Jahrzehnten wurden dabei mehr als 260'000 Menschen getötet, 45'000 Menschen gelten als vermisst. Die kolumbianische Regierung will Ende Oktober auch Verhandlungen mit der zweitgrössten Rebellengruppe ELN beginnen.