Polen werde die anderen EU-Staaten informieren, "dass der ganze Gipfel gefährdet sein wird", wenn eine Abstimmung über die Personalie erzwungen werde. Dies sagte der polnische Aussenminister Witold Waszczykowski am Donnerstag im Fernsehsender TVN24.

Die rechtsnationale Regierung in Warschau lehnt ein zweite Amtszeit für Tusk kategorisch ab, dessen Partei in Polen der Opposition angehört. Am vergangenen Wochenende hatte die polnische Regierung den Europa-Abgeordneten Jacek Saryusz-Wolski als Gegenkandidaten gegen Tusk ins Rennen geschickt.

Nicht einstimmig

Die Amtszeit von Tusk läuft am 31. Mai ab. Für die Wahl des Ratspräsidenten gibt es nur eine Regel: "Der Europäische Rat wählt seinen Präsidenten mit qualifizierter Mehrheit für eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren", heisst es in Artikel 15 EU-Vertrag.

Damit müssten mindestens 21 Mitgliedstaaten, die für 65-Prozent der EU-Bevölkerung stehen, einen Bewerber unterstützen. Der EU-Vertrag fordert nicht, dass der Kandidat ein ehemaliger Regierungschef sein oder über die Unterstützung seines Heimatlandes verfügen muss.

Der Präsident des Europäischen Rates ist eines von drei Spitzenämtern der EU - neben dem Kommissionschef und dem Parlamentspräsidenten. Der Ratspräsident organisiert und leitet die Gipfel der 28 Staats- und Regierungschefs. Den Posten gibt es seit 2009. Die Amtszeit beträgt zweieinhalb Jahre. Der Präsident kann einmal wiedergewählt werden.