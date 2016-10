Der Verdächtige sei einer der drei Bekannten des mutmasslichen Haupttäters, die die Polizei am Samstag festgenommen hatte, sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, Tom Bernhardt, am Sonntag. Der Mieter befinde sich weiter in Polizei-Gewahrsam, die Haftprüfung laufe derzeit. Die beiden anderen Festgenommenen seien dagegen wieder auf freiem Fuss.

Zugleich dauert die Fahndung nach dem mutmasslichen Haupttäter an. Der heute 22 Jahre alte Syrer halte sich seit 2015 in Deutschland auf und sei seit mehreren Monaten als Flüchtling anerkannt, sagte Bernhardt. Er sei in der Vergangenheit nicht polizeilich auffällig geworden.