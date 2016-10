Er schweigt beharrlich. FBI-Direktor James Comey liess sich am Wochenende nicht dazu verleiten, nähere Auskunft über die umstrittene Entscheidung zu geben, mit der er am Freitag den Präsidentschaftswahlkampf durcheinandergewirbelt hatte. In einem Brief an das Parlament gab der 2013 durch den demokratischen Präsidenten Barack Obama eingesetzten Bundespolizist bekannt, dass FBI-Agenten einen neuen Blick auf Hillary Clintons E-Mail-Affäre werfen würden.

Grund: Virtuelle Nachrichten, die auf einem Laptop des Gatten einer engen Beraterin von Clinton gefunden worden waren und die vielleicht vertrauliches Material enthalten. Die E-Mails wurden im Zuge von Ermittlungen gegen den Gatten der Clinton-Vertrauten Huma Abedin, Ex-Parlamentarier Anthony Weiner, gefunden. Er steht unter Verdacht, obszöne Bilder mit einer Minderjährigen ausgetauscht zu haben.

Seit Comey diese Bombe platzen liess, herrscht in Washington grosse Aufregung. Erste Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass der Vorsprung Clintons auf den republikanischen Kontrahenten Donald Trump schrumpft.

In einer täglich aktualisierten Befragung des Wirtschaftsblattes «Investor Business Daily» verlor die Demokratin von Samstag auf Sonntag einen Prozentpunkt. Eine Erhebung des Fernsehsenders ABC, die gemeinsam mit der Tageszeitung «Washington Post» erstellt wird, ermittelte ein ähnlich grosses Minus. In derselben Umfrage allerdings sagten bloss 34 Prozent, dass eine Stimmenabgabe für Clinton nun weniger wahrscheinlich sei.

Diese Wasserstandsmeldungen sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen: Zum einen handelt es sich dabei um nationale Umfragen, während die amerikanischen Präsidentschaftswahlen in den 50 Bundesstaaten und dem Hauptstadtbezirk entschieden werden.

Zum andern ist es wohl noch zu früh, sich ein klares Bild über die Reaktion der Wählerinnen und Wähler zu machen. Der ehemalige Obama-Berater David Axelrod sagte am Sonntag, dass es mindestens noch einige Tage dauern werde, bis sich die Konsequenzen der neuen Kontroverse abzeichneten.

Welche Informationen hat das FBI?

Das Clinton-Lager macht derweil Druck auf Comey. Die Präsidentschaftskandidatin nannte die Intervention des FBI-Direktor «höchst beunruhigend». So kurz vor der Wahl zu enthüllen, dass die Bundespolizei neu gefundene E-Mails aus ihrer Zeit als Aussenministerin untersuche, sei «merkwürdig» und ein «bisher einmaliges Vorkommnis», sagte die Präsidentschaftskandidatin in Daytona Beach (Florida).

Auch ihre Berater wiesen darauf hin, dass die Richtlinien des Justizministeriums – die Bundespolizei untersteht wenigstens formell Justizministerin Loretta Lynch – von öffentlichen Stellungnahmen kurz vor dem Wahltag abraten.

Selbst der engste Führungszirkel des Wahlkampfteams scheint allerdings nicht mit letzter Sicherheit zu wissen, welche Informationen dem FBI nun vorliegen. Jedenfalls behauptete Wahlkampf-Oberaufseher John Podesta gestern Sonntag, dass er keine Ahnung habe, auf welchem Laptop die neuen E-Mails aufgetaucht seien.

Angeblich, berichtete die «Washington Post» gleichentags, sei sich auch Huma Abedin nicht im Klaren darüber, warum Tausende ihrer Nachrichten auf einem Computer gespeichert waren, der hauptsächlich von ihrem Gatten Anthony Weiner benutzt wurde. Weiner und Abedin leben seit einigen Monaten getrennt.

Unter Eid versicherte die enge Clinton-Vertraute im vergangenen Juni, dass sie im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hillary Clinton sämtliche Geräte – «zwei Laptops, ein BlackBerry und einige Dokumente, die ich in meiner Wohnung gefunden habe» – ihren Anwälten übergeben habe.