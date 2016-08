Es sind schreckliche Szenen, die sich am Freitagabend in der Hauptstadt von Burkina Faso abspielen: Um 19 Uhr 45 stürmen Terroristen das bei Westlern und UN-Mitarbeitern beliebte «Splendid Hotel» an der Kwame-Nkrumah-Allee im Herzen von Ouagadougou. Die Al-Kaida-Kämpfer nehmen über 100 Geiseln. Mindestens ein Terrorist überquert die Strasse und eröffnet das Feuer auf die Gäste im gegenüberliegenden Café «Cappuccino». Die Terroristen richten ein Massaker an. Die Attacke auf Hotel und Café kostet 29 Menschen aus 18 verschiedenen Ländern das Leben.

Unter den Todesopfern befinden sich auch zwei prominente Schweizer: Jean-Noël Rey, ehemaliger Post-Chef und alt Nationalrat, und der ehemalige Kantonsparlamentarier Georgie Lamon. Die beiden Walliser warteten auf Bekannte, um mit ihnen essen zu gehen. Und sind schlicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort: Zufallsopfer international agierender Dschihadisten.