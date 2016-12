Seine Mutter war beim Anschlag getötet worden, sein Vater erlitt bei der blutigen Lastwagen-Attacke schwere Verletzungen, wie der Rabbiner Shmuel Segal mitteilte.

Das diesjährige Chanukkafest ist den Opfern des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gewidmet. Zu der Entzündung der vierten Kerze an dem zehn Meter hohen Chanukka-Leuchter hatten sich christliche, muslimische und jüdische Vertreter am Brandenburger Tor versammelt.

Das jüdische Lichterfest Chanukka (hebräisch: Einweihung) erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung. Der traditionelle Chanukka-Leuchter war am Donnerstag aufgestellt worden.