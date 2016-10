600'000 Amerikaner ohne Strom

Am Freitagmorgen (Ortszeit) waren 600'000 Haushalte in Florida ohne Strom, wie Scott sagte. Berichte über Tote gab es dort zunächst aber nicht. US-Präsident Barack Obama rief die Menschen in den betroffenen Staaten erneut eindringlich dazu auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen.