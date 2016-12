Die ersten Glückwünsche hatte Franziskus schon am Mittwoch während der Generalaudienz entgegennehmen können: Zahlreiche Pilger sangen in der Audienzhalle des Vatikans «Tanti auguri a te», die italienische Variante von «Happy Birthday». Aber so richtig geheuer war dem Papst die Sache nicht: «Ich sage euch jetzt etwas, worüber ihr vielleicht lachen werdet. Aber bei uns in Argentinien heisst es, dass vorzeitige Glückwünsche Unglück bringen.»

Huldigungen mag Franziskus nicht, und deshalb wird sein 80. Geburtstag nicht gross gefeiert. Heute Samstag hat er die in Rom ansässigen Kardinäle um 8 Uhr zu einem Gottesdienst in die Paulinische Kapelle im Apostolischen Palast eingeladen. Doch danach wird Franziskus einen normalen Arbeitstag mit einer Reihe von Audienzen absolvieren. Als ersten Gast empfängt er Maltas Staatspräsidentin Marie Louise Coleiro Preca, dann kommt der Präfekt der Bischofskongregation, Kardinal Marc Ouellet, danach ist die Reihe an Vitus Huonder, dem umstrittenen Bischof von Chur, und zum Schluss empfängt der Papst Vertreter der urchristlichen Kommune Nomadelfia.

Frühstück erst nach der Frühmesse

Das Arbeitspensum, das sich Franziskus trotz seines fortgeschrittenen Alters auferlegt, ist eindrücklich genug – und im kürzlich zu Ende gegangenen Heiligen Jahr der Barmherzigkeit war es noch dichter: Zusätzlich zu den täglichen Frühmessen um 7 Uhr, den Verpflichtungen als Kirchenoberhaupt und den wöchentlichen Generalaudienzen empfing der Papst in den letzten zwölf Monaten Pilgergruppen aus aller Welt, er besuchte Sozialeinrichtungen und Spitäler – und nebenbei standen auch noch sieben Auslandreisen auf dem Programm, darunter eine siebentägige Visite in Mexiko. Auf die Frage, wie er dieses Pensum durchstehe, antwortete Franziskus in einem Interview, dass er eben schlafe «wie ein Stein». Das sei eine «Gnade Gottes».

Üblicherweise dauert der Schlaf des Pontifex nur gut sechs Stunden: Bereits um 4.45 Uhr klingelt in der kleinen Wohnung des Papstes im vatikanischen Pilgerheim Santa Marta der Wecker. Nach einem Gebet, einer Meditation und der morgendlichen Rasur zu Tango-Musik bereitet der Papst die Frühmesse vor. Erst nach dem Gottesdienst gibt es Frühstück in der Mensa des Heims. Danach folgen den ganzen Tag die Verpflichtungen: Studium von Dossiers, Besprechungen mit den Leitern der vatikanischen Kongregationen und der Kurie, Audienzen, die Arbeit an päpstlichen Schreiben und Enzykliken.

«Er arbeitet unermüdlich und verliert keine einzige Minute», betont der ehemalige Privatsekretär und heutige Chef des vatikanischen Wirtschaftssekretariats, der Malteser Alfred Xuareb. Nur um etwa 15 Uhr hält Franziskus eine rund 45-minütige Siesta – eine Gewohnheit, die er aus Buenos Aires mit nach Rom genommen hat. Der 80-jährige Papst ist sich bewusst, dass er mit seinen Kräften haushalten muss: «Ich mache, was ich kann – aber nicht mehr», sagte Franziskus in einem Interview zum Abschluss des Heiligen Jahres. Um nach der Siesta wieder munter zu werden, trinkt der Papst einen südamerikanischen Mate-Tee – wegen dessen anregender Wirkung.