Es habe «grosse Verbesserungen» bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gegeben, sagte der EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Brüssel.

Deshalb soll die Dublin-Regel, wonach Flüchtlinge im Erstankunftsland bleiben müssen, ab 15. März 2017 auch wieder für Griechenland gelten. Der EU-Gerichtshof hatte 2011 die Zustände in Griechenland als unzumutbar beurteilt und Abschiebungen dorthin verboten. Für ein funktionierendes Dublin-System sei es aber enorm wichtig, dass Flüchtlinge merken, dass sie nicht einfach in ein x-beliebiges EU-Land weiterziehen können, so Avramopoulos.

Jedoch räumte der EU-Kommissar – selbst ein Grieche – ein, dass dies nur unter gewissen Umständen geschehen könne. Unbegleitete Minderjährige seien ausgenommen, und Griechenland müsse garantieren, dass es angemessene Unterbringungsmöglichkeiten schaffen könne. Auch würden Abschiebungen nicht rückwirkend angewandt, sondern nur auf jene, die ab März 2017 irregulär von Griechenland Richtung Westen weiterziehen.

Verteilung klappt nicht

Angesichts der prekären Zustände in griechischen Flüchtlingslagern, wo es regelmässig zu gewaltsamen Protesten kommt, ist die Empfehlung Brüssels umstritten. Umso eindringlicher forderte Avramopoulos, dass die im September 2015 beschlossene Flüchtlingsverteilung endlich an Fahrt aufnimmt.

Bilder von der prekären Flüchtlingssituation in Griechenland: