Auch der von Trump als Stabschef ausgewählte Reince Priebus war dabei. Das Abendessen wurde als bislang deutlichstes Zeichen gewertet, dass Romney in Trumps Regierung das Aussenamt übernehmen könnte.

Romney sprach nach dem Treffen von einem "wunderbaren Abend". "Ich glaube, Sie werden sehen, dass Amerika die Welt auch in diesem Jahrhundert führen wird", sagte Romney zu Reportern. Er habe "zunehmende Hoffnung", dass Trump "genau der Mann ist, der uns in eine bessere Zukunft führen kann".

Romney, ein Präsidentschaftskandidat des Jahres 2012, hatte im Wahlkampf die innerparteiliche Opposition gegen Trump organisiert und diesen als "Blender" und "Betrüger" bezeichnet. Er steht für das republikanische Parteiestablishment, gegen das viele Trump-Anhänger Vorbehalte haben.

Das Treffen in dem New Yorker Restaurant war die zweite Begegnung zwischen Trump und dem früheren Gouverneur von Massachussetts in zehn Tagen. Im Rennen für das Amt des Aussenministers sind auch der frühere General und CIA-Chef David Petraeus, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Senat, Bob Corker, und der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani.