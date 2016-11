Wie sich das Blatt wendet

Vor der Wahl wurden Hillary Clinton die besseren Chancen zugesprochen, doch bei der Auszählung wendet Donald Trump das Blatt.

Bis um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit hatten die Wahllokale in vielen Staaten geschlossen. Im Schlüsselstaat Florida zeichnet sich bereits zu dieser Zeit ein enges Rennen ab - ohne die 29 Wahlleute hätte Trump kaum eine Chance gehabt. Um 3 Uhr führt Clinton noch mit 97:84. Trump holt sich nun aber das konservative Texas. Dazu gewinnt er Bill Clintons Heimat Arkansas und führt so mit 128:97.

Die Stimmung im Trump-Lager steigt gegen 3.30 Uhr langsam angesichts der laufenden Auszählungen. "Der Sieg steht kurz bevor", zitiert CNN eine Sprecherin. Auch bei den Prognosen wendet sich das Blatt.

Um 3.52 Uhr ist klar: Das Rennen wird immer enger. Die Live-Prognose der "New York Times" sieht Trump nun deutlich als den Gewinner. Das Politblog "Fivethirtyeight" spricht Clinton jedoch mit einem trägeren Modell weiter die höhere Siegchance zu.

Um 4.07 Uhr bedankt sich Clinton schon einmal bei ihrem Team: "Was auch immer heute Nacht passiert, ich danke Euch für alles." Nach Optimismus klingt das nicht mehr.

Um 5 Uhr holt sich Trump das wichtige Florida, wenige Minuten später auch den nächsten Schlüsselstaat North Carolina. Clintons Chancen schwinden.

Um 7 Uhr ist die Abstimmung beendet. Die letzten Wahllokale in Alaska sind geschlossen. Um 8.34 Uhr steht fest: Donald Trump ist zum 45. Präsidenten der USA gewählt worden. Kurz zuvor hatte er auch völlig überraschend Wisconsin gewonnen.

Clinton verzichtet auf Auftritt vor Demokraten

Hillary Clinton hat in New York nach ihrer Niederlage keine Rede mehr in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) gehalten. Ihr Wahlkampfchef John Podesta sagte in der Halle, das Ergebnis sei noch zu knapp, und alle wartenden Anhänger sollten nach Hause gehen. "Versucht, etwas Schlaf zu bekommen", sagte Podesta. "Wir werden morgen mehr zu sagen haben."

Diese Entscheidung war sehr ungewöhnlich. Nähere Gründe wurden nicht mitgeteilt. Die Anhänger in der Halle reagierten tief enttäuscht.

Entscheidung fiel im "Rostgürtel"

Trumps Wahl ist ein politisches Erdbeben. Diese wurde zu einer stundenlangen Zitterpartie, an deren Ende Trump überraschend gewann. Fast alle Umfragen lagen daneben.

Die Sorge vor einem Sieg des Populisten und Milliardärs Trump war vor der Wahl gross gewesen, auch in Europa. Die Wahlnacht war über Stunden eine extreme Zitterpartie. Der Unternehmer konnte die besonders umkämpften Staaten Florida, North Carolina, Ohio und Wisconsin für sich entscheiden.

Der Wahlausgang überrascht: Trumps Wahlkampf, in dem er auch gegen internationale Handelsabkommen und Globalisierung Stimmung gemacht hatte, verfing in den von Abschwung geprägten Gegenden im "Rostgürtel" offensichtlich sehr. Das hatten Meinungsforscher so nicht vorausgesehen.

Clinton gewann von den sogenannten Swing States lediglich Nevada, Virginia und Colorado. Vor allem in mehreren Bundesstaaten im sogenannten Rostgürtel der USA, einer einst florierenden und inzwischen vom wirtschaftlichen Abschwung geprägten Industrieregion, konnte sie nicht überzeugen. Ihre Niederlage dürfte das Ende ihrer politischen Karriere bedeuten.