Ein Regierungsvertreter sagte, mehr als 50 Geschosse vom Typ Tomahawk seien von Kriegsschiffen im österlichen Mittelmeer abgefeuert worden. Der Angriff sei wohl bereits abgeschlossen. Laut Medienberichten trafen die Geschosse einen Luftwaffenstützpunkt bei Homs. Es handle sich um eine Reaktion auf den Giftgas-Vorfall in der Stadt Chan Scheichun.

Damit greifen die USA in den syrischen Bürgerkrieg ein. Der Westen wirft Syriens Präsident Baschar al-Assad vor, für einen Giftgasangriff mit mindestens 70 Toten verantwortlich zu sein.

Zuvor hatte Russland die USA vor "negativen Konsequenzen" bei einem militärischen Eingreifen in Syrien gewarnt. "Alle Verantwortung bei einer militärischen Aktion liegt auf den Schultern von denen, die diese fragwürdige und tragische Unternehmung beginnen", sagte der stellvertretende russische UNO-Botschafter Wladimir Safronkow am Donnerstag (Ortszeit) vor Journalisten im UNO-Hauptquartier in New York.