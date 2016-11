Trump improvisiert in Reden immer wieder, fügt hinzu, was ihm gerade in den Sinn kommt. Das führt nicht selten zu skurrilen Momenten, vielleicht ereignete sich der bizarrste im August in Asheville.

Trump sprach gerade über China, als im Publikum ein Kleinkind zu weinen begann. "Ich liebe Babys", sagte er. Das Kind schrie weiter. Trump erklärte daraufhin: "Ich habe eigentlich nur Spass gemacht. Schafft das Baby raus."

Innerhalb weniger Stunden verbreitete sich ein Video des Vorfalls weltweit. Die Empörung war gross. Wie sich später herausstellte, hatte er Mutter und Kind in Wirklichkeit gar nicht rauswerfen lassen.

Die First Lady hat genug