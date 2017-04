Die «Generation Putin» begehrt auf

Doch mit der patriotischen Begeisterung für Putins «Grosstat» scheint es nicht mehr so weit her zu sein. Denn plötzlich regt sich Widerstand. Erstmals seit fünf Jahren gingen an den beiden vergangenen Wochenenden Zehntausende gegen Korruption und die herrschende Elite auf die Strasse. Und: Es ist vor allem die Jugend, die aufbegehrt. Jene Jugendlichen um

die 20, in deren politischem Bewusstsein es keinen anderen Präsidenten als Wladimir Putin gibt und die deshalb «Generation Putin» genannt werden.

Entzündet hatte sich der Protest der «Generation Putin» an einem mittlerweile millionenfach geklickten Youtube-Video, in dem der Kreml-Kritiker und potenzielle Präsidentschaftskandidat Alexej Nawalny den Luxus und die Verschwendung von Putins Premierminister Dmitri Medwedew dokumentiert. Die Demonstrationen haben den Kreml überrascht und tüchtig aufgeschreckt. Bislang hatte er auf die Apathie der Bevölkerung gesetzt. Vor allem auf eine dank Propaganda im Fernsehen und an den Schulen unkritische, unpolitische und gefügige Jugend. Doch auch in Russland schauen die Jungen nicht mehr Fernsehen, sondern informieren, kommunizieren und organisieren sich im Internet. Statt vor den Mächtigen Angst zu haben, machen sie sich über sie lustig. Denn viele dürften noch zu jung sein, um sich an die Proteste von 2011/12 gegen die gefälschte Duma- und Präsidentschaftswahl zu erinnern, und sie wissen nicht, welche Folgen solche Proteste in Russland haben können.