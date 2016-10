Nach Angaben der New Yorker Polizei befand sich die Sendung zunächst in einem Büro Clintons in Manhattan und wurde dann in die Zentrale in Brooklyn gebracht. Dort wurde am Freitagabend (Ortszeit) das elfte Stockwerk des Gebäudes geräumt. Insgesamt hätten vier Personen Kontakt zu der Substanz gehabt.

Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass der Umschlag keine gefährliche Substanz enthalten habe, sagte Polizeisprecher Thomas Antonetti. Die Gesundheitsbehörden untersuchten das Pulver jedoch weiter. In dem Umschlag war dem Polizeisprecher zufolge ausserdem ein Schreiben, das aber keine Todesdrohungen enthalten habe.