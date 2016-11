Steven Mnuchin, Finanzminister

Als der ehemalige Banker und Hedgefonds-Manager im April 2016 von Donald Trump angeheuert wurde, herrschte an der Wall Street Verwunderung – schliesslich hatte sich der ehemalige Angestellte von Goldman Sachs politisch zuvor nicht betätigt. Mnuchin übernahm die Verantwortung für die finanzielle Seite des Trump-Wahlkampfes und brachte Professionalität in den chaotischen Apparat. Nun könnte die nächste Beförderung folgen, nämlich an die Spitze des Finanzministeriums. Interessant an dieser Personalie ist, dass Mnuchin just eine Berufsgruppe vertritt, gegen die der republikanische Präsidentschaftskandidat regelmässig wetterte. Auch stammt er aus einer privilegierten Familie – so fuhr er bereits an der Universität einen Porsche.