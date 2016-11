Vor einem Foto des Verstorbenen versprachen sie seiner Chakri-Dynastie in einer Simultan-Zeremonie am Dienstag um 08.00 Uhr lebenslange Loyalität. Angeführt wurde der Treueschwur von Putschführer Prayut Chan-o-cha, der seit einem Militärcoup 2014 die Macht innehat.

Bhumibol starb am 13. Oktober nach mehr als 70 Jahren auf dem Thron. Er wurde 88 Jahre alt. Seine Rolle soll sein Sohn Maha Vajiralongkorn in Kürze übernehmen. Er verbringt viel Zeit in München, weil sein jüngster Sohn im deutschen Bundesland Bayern zur Schule geht.

Beliebtheitsumfragen über Angehörige des Königshauses sind in dem Land undenkbar. Seit dem Tod des Königs versuchen die Behörden noch schärfer als zuvor die Monarchie zu schützen. Dazu nutzen sie ein scharfes Gesetz gegen Majestätsbeleidigung. Jede Meinungsäusserung kann zur Anklage führen und mit langen Haftstrafen belegt werden. Gegen mehr als ein Dutzend Menschen wird ermittelt.