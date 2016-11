Obama wird am Mittwochabend nach Berlin reisen und dort mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel zum Abendessen zusammenkommen. Am Donnerstag will Obama mit Merkel über die Herausforderungen der künftigen transatlantischen Beziehungen unter dem designierten Präsidenten Donald Trump beraten. Für Freitag ist in Berlin ein Spitzentreffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.