Italienisches Flair

Schliesslich will sich der Levante vor allem in emotionaler Hinsicht von seinen Mitbewerbern abheben. Das macht er schon auf den ersten Blick durch seine geschwungene und für ein SUV relativ flache Form klar. Allerdings ist der Italiener mit 1,97 Metern eher breit geraten. Im Parkhaus wirkt er daher schnell etwas unübersichtlich und gross – die optional erhältliche Rundum-Kamera, die das Auto aus der Vogelperspektive darstellt, ist daher auf jeden Fall zu empfehlen. Dafür ist das Platzangebot innen auch so, wie man es angesichts der Aussenabmessungen erwartet. Sogar der Kofferraum erweist sich mit 1600 Litern maximalem Stauraum als geräumig, was ob der stark geneigten Heckscheibe erstaunt. Im Cockpit bietet der Levante typisch italienisches Maserati -Flair: fein vernähtes Leder, hübsche Carbon-Einlagen und hochwertige, grosse Schaltwippen aus echtem Aluminium. Nur die Grafik des Navi-Systems wirkt etwas veraltet; die Bedienung ist aber simpel und ohne Rätsel. Denn man soll sich ja in einem Maserati aufs Wesentliche konzentrieren: den Fahrspass. Der kommt beim Levante Diesel vor allem auf längeren Strecken auf; auch wenn das Schwergewicht bei Bedarf erstaunlich flink um die Kurven kommt. Als Reisewagen empfiehlt er sich mit sehr gutem Federungskomfort, tiefem Geräuschniveau im Innenraum und mit vernünftigem Verbrauch.

Dreizack der Vernunft

Die Werksangabe von 7,2 l/100 km verfehlte der Levante im Test um rund einen Liter, was aber teilweise auch an den montierten Winterreifen liegen dürfte. Auf langen Autobahnetappen sind Verbrauchswerte von rund 7 l/100 km möglich, sofern man die hohe Masse nicht zu oft abbremst und wieder beschleunigt. So überzeugt der Levante Diesel letztlich erstaunlicherweise vor allem mit seiner Vernunft. Der Verbrauch hält sich in akzeptablen Grenzen und selbst beim Preis halten sich die Italiener zurück: Der Levante Diesel ist ab 75900 Franken zu haben und damit eine echte Alternative zum fast 20000 Franken teureren Benziner mit 430 PS. Denn zu diesem Preis bietet der Levante nicht nur viel Auto und eine gute Portion Vernunft, sondern auch viel italienischen Charme.