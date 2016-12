Obelix hatte recht: Sie spinnen, die Briten. Einen besseren Beweis dafür als den Range Rover Sport SVR gibt es wohl kaum. Allerdings, und hier muss man dem gut gebauten Gallier widersprechen, spinnen sie im bestmöglichen Wortsinn, die Briten von «Special Vehicle Operations», wie sich die Abteilung bei Jaguar / Landrover nennt, die für die etwas ausgefalleneren Kreationen verantwortlich ist. Was die Herren bei SVO anfassen, wird entweder besonders edel oder besonders sportlich. Letzteres war beim Erstlingswerk auf Basis des Range Rover Sport die Vorgabe. Also musste viel Leistung unter die Haube des grossen SUV. Der 5-Liter-V8, der durch einen Kompressor beatmet wird, darf nun 550 Pferde und 680 Nm Drehmoment an alle viere weiterleiten. Dank perfekter Traktion und flinker Achtgang-Automatik hüpft der blaue Koloss in nur 4,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Schluss ist laut Datenblatt erst bei 260 km/h. Und das trotz riesiger Stirnfläche und über 2,3 Tonnen Leergewicht. Ein absoluter Irrsinn, von Vernunft keine Spur – doch genau das macht letztlich den Reiz des schnellsten Range Rovers aller Zeiten aus.

Nicht nur geradeaus

Der grosse Engländer soll nicht nur geradeaus schnell sein, er soll auch flink um Kurven wedeln und so viel Fahrspass bieten, wie es in einem grossen Geländewagen möglich ist. Keine leichte Aufgabe, zumal der Range Rover getreu der Firmenphilosophie uneingeschränkt geländetauglich bleiben muss. Reduktionsgetriebe und höhenverstellbares Luftfahrwerk sind also weiterhin Standard.