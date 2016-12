Viel Vergnügen bei der Lektüre: In mehr als 30 Kapiteln fassen Stefan Lüscher und Peter Wyss das Rennsportgeschehen 2016 aus Schweizer Sicht zusammen. Von der packenden Langstrecken-WM mit Neel Jani und Marcel Fässler über Sébastien Buemi in der Formel E und dem Sauber-Team in der Formel 1 bis hin zur DTM mit Nico Müller und Edoardo Mortara ist in der 33. Ausgabe von «Rennsport Schweiz» alles nachzulesen; auch, was den Motorsport auf zwei Rädern mit Tom Lüthi und Dominique Aegerter betrifft. Ein Werk, das ins Regal jedes Motorsport-Fans gehört. Erhältlich im Buchhandel oder unter www.rennsport-schweiz.ch für 65 Franken.