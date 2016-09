400 erstklassige Wissenschaftler

An dem Projekt, in das Novartis mehrere hundert Millionen gesteckt habe, hätten in den letzten zwei Jahren 400 erstklassige Wissenschaftlerin einer eigens geschaffenen Einheit gearbeitet. Als Quelle nennt die «NZZ am Sonntag» den Pharma Blog «Endpoints News», der am Mittwoch berichtete, dass die in den USA angesiedelte Einheit aufgelöst und 120 der Spezialisten entlassen werden, unter ihnen ein guter Teil der Projektleitung.

Die «NZZ am Sonntag» führt die Entscheidung auf eine Teilung des Pharmabereichs in ein Segment «Pharma» und «Onkologie» zurück, die mit der Anstellung von neuen Forschungsleitern und Entwicklungschefs einherging. Ausserdem habe sich die verfolgte Technologie nicht in die gewünschte Richtung entwickelt.

Novartis selbst betonte in einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung, «dass die Technologie im Rahmen der neu geschaffenen Onkologie-Einheit weiter verfolgt werde. Der Konzern plane für eine darauf basierende Therapie, die speziell Kindern mit Leukämie helfen kann, 2017 den Antrag auf Zulassung zu stellen.»

Die «NZZ am Sonntag» stellte es ausserdem als «quasi gesichert» dar, dass Novartis seine Beteiligung an Roche verkaufen wolle, derzeit ein Paket mit Inhaberaktien im Wert von 13 Milliarden Franken.

Weiterer Verkauf geplant?

Unsicher sei zudem, wie lange Novartis noch an dem Spezialisten für Geräte und Zubehör im Bereich der Augenoperationen Alcon festhalten wolle. Novartis-Chef Daniel Vasella hatte den Konzern 2010 für über 50 Milliarden Dollar gekauft. Alcon kämpfe seit zwei Jahren um den Anschluss an die Branchenspitze.

In ihrer Analyse hält die «NZZ am Sonntag» es auch für möglich, dass Novartis wieder eine grosse Übernahme ins Auge gefasst habe und dafür Gelder zur Verfügung haben müsse. Hintergrund seien die rückläufigen Erträge im Pharmabereich, wo der Patentschutz eines wichtigen Medikaments gefallen sei und ein weiterer bereits 2019 ablaufen werde.