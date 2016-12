300 Projekte für 2,4 Milliarden

Das Agglomerationsprogramm ist ein Planungsinstrument des Bundes, um den Siedlungsprozess besser zu koordinieren. Kantone bestimmen ihre wichtigsten Verkehrsprojekte und reichen sie in ihren Programmen in Bern ein. Ein Kanton kann mehrere Programme einreichen – mit Projekten für den A-, B- und C-Horizont. Sie unterscheiden sich in einem früheren oder späteren Baustart. Beurteilt werden die Programme aufgrund des jeweiligen Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Entscheidend ist dabei vorab der Reifegrad eines Projekts. Die wichtigsten werden teilfinanziert.

Es ist ein eindrückliches Paket, das der Trägerverein Agglo Basel in den letzten vier Jahren erarbeitet hat. Insgesamt rund 300 Massnahmen umfasst das dritte Agglomerationsprogramm Basel mit Gesamtkosten von 2,4 Milliarden Franken. Im als prioritär eingestuften A-Horizont sind gegen 100 Projekte für 600 Millionen aufgeführt. Dazu zählen beispielsweise die neue Tramlinie Klybeck-Kleinhüningen in Basel sowie die Verlängerung der Tramlinie 8 in Weil am Rhein bis zum Läublinpark.

Oberste Priorität haben auch Investitionen in öV-Drehscheiben und Bushöfe in Lörrach, Bottmingen, Grellingen, Frenkendorf sowie Rheinfelden. Als wichtige Strassenprojekte aufgeführt sind der Vollanschluss Aesch sowie der Zubringer Dornach/Aesch an die A18 auf. Auch Massnahmen für Fussgänger und Velofahrer befinden sich in der dringlichen ersten Realisierungsetappe.

Für B-Massnahmen mit Baustart zwischen 2023 bis 2026 ist ein Investitionsvolumen von 560 Millionen Franken vorgesehen. Agglo Basel nennt als zentrales öV-Projekt die Umstellung der Basler Buslinie 30 auf den Trambetrieb. Dazu kommen verschiedene Strassenprojekte. Im langfristigen C-Horizont mit Baubeginn ab 2027 befinden sich Projekte für 1,2 Milliarden Franken, so etwa die Verlängerung der BLT-Tramlinie 11 nach Hüningen in Frankreich. Andere wichtige Verkehrsprojekte wie das Tram Salina Raurica oder das Herzstück der S-Bahn sollen über das Bundesprogramm Step 2030 finanziert werden.