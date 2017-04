Der 33-Jährige wurde am Samstagmorgen regungslos in seinem Zimmer aufgefunden. Dies teilte die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Samstag mit.

Das Personal habe unverzüglich die Sanität der Rettung Basel-Stadt verständigt. Diese und der Notarzt hätten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können.

Der Iraner habe sich zwecks Abklärung seines Asylantrages seit rund drei Monaten im Empfangs- und Verfahrenszentrum Basel aufgehalten. Aufgrund medizinischer Probleme befand er sich auch in ärztlicher Behandlung.



Die Todesursache sei noch nicht geklärt und Gegenstand der Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin und der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft.